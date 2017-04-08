Başpehlivan 15 Temmuz kıspetiyle er meydanında

Başpehlivan Abdullah Güngör, bu sene er meydanına 15 Temmuz 2016 yazılı kıspet ile çıkacak.

Milli güreşçi, Başpehlivan Abdullah Güngör, bu sene 15 Temmuz 2016 yazılı kıspetiyle er meydanında olacağını açıkladı. 2008 yılında 23 yaşında başa çıkan milli güreşçi, 15 Temmuz kıspetiyle ilk güreşine ise 8 Nisan’da İzmir’de çıkacak. 2014 yılında Kırkpınar Başpehlivanlık’ta 3. olan Güngör, Spor İstanbul’da antrenör olarak görev yapıyor. Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda dereceler elde eden Abdullah Güngör, Spor İstanbul’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce görev yapmış olmasından dolayı kendisi için ayrı bir önem ifade ettiğini söyledi.

Güngör, 15 Temmuz’dan hemen sonra Başpehlivan arkadaşı Recep Kara ile birlikte 17 ilde 30’a yakın ilçe gezdiklerini belirterek, “Malum tüm Türkiye'nin bildiği üzere 15 Temmuz 2016 günü hain FETÖ darbe girişinde bulunmuştur. Hainler kanlı planı Allah’ın izni ile milletimizin beraberliği ile devletimizin önderliğinde askerimiz, polisimiz, halkımızla bu kanlı darbe girişimi bastırılmıştır. Bu darbe girişimini yapan alçak vatan hainleri bir milli sporcu başpehlivan olarak idam edilmesini istiyorum. Ben dünyada bir çok yer gezdim. Maçlar müsabakalar kamplar derken çok ülke gördüm. Ama bizim ülkemiz gibi başka ülke yok, dünyanın en güzel ülkesiyiz. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’da 248 kişinin vatanı için şehit olduğunu söyleyen Başpehlivan Güngör, “Cumhurbaşkanımız, ‘Bize 15 Temmuz’u unutturmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz’u asla unutturmayalım’ dedi. Bu da bende büyük çağrışım yaptı. Önce Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a Kulüp Başkanımız Bahattin Ulusan ve Kulüp Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’e böyle bir fikrim var; dedim ki ben bu sene 40’a yakın ilde 50 tane organizasyonda kıspetimin arkasında 15 Temmuz 2016 yazdırıp öyle sahaya çıkacağım. Bunu insanlarımıza unutturmamak için elimden geleni yapacağım. Güreş Federasyonu Başkanı olsun, kulübüm olsun son derece destek vererek yanımda oldular kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Abdullah Güngör, kendisine destek olan Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ederek, 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasında Evet oyu vereceğini açıkladı.