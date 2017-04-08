Bellona AGÜ, Yakındoğu’ya geçit vermedi

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 76-74 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona AGÜ Spor EuroCup final ilk maçında mağlup olduğu Yakındoğu Üniversitesi’ ni bu kez lig maçında 76-74’lük sonuçla yendi.

Karşılaşmaya Chelsea ve Wauters´in sayılarıyla başlayan Bellona AGÜ Spor karşısında sayı bulmakta zorlanmayan Yakındoğu Üniversitesi ilk periyodu 9 sayı farkla önde kapattı. Konuk takımın baştan sona üstün oynadığı periyotta Bellona Agü Spor farkı 5 sayıya düşürdü: 38-43.

Üçüncü periyotta oyuna ortak olan Bellona Agü Spor periyot sonuna kadar farkı 1 sayıya kadar indirdi: 60-61.

Dördüncü periyoda basket ile başlayarak ilk kez skor üstünlüğünü ele alan Bellona Agü Spor skor üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 2 sayı fark ile kazandı: 76-74.

Bellona AGÜ Spor 76 -74 Yakındoğu Üniversitesi

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Turgut Işık (x), Fatih Güler (x), Ahmet Taner İbin (x)

BELLONA AGÜ SPOR: Wauters (xxxx)25, Dila (xx), Ayşegül (xxx)19, Chelsea Gray (xxx)10, Tuğçe (xx), Şaziye (xx)3, Sanders (xx)6, Gizem (xx), Mazic (xxx)7, Wright (xx)6

YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay (xxx)19, Eldebrink (xxx)17, Bahar (x)4, Sinem (x)5, Leuchanka (xx)13, Gizem (xxx)16

1.PERİYOT: 19-28

İLK YARI: 38-43

3.PERİYOT: 60-61

MAÇ SONU: 76-74