Cenk Tosun, Medical Park Arena’da tarihe geçti

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Trabzonspor'a attığı golle ile Medical Park Arena’da bordo-mavililere karşı gol atan ilk futbolcu oldu.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bir ilk yaşandı. Bordo-mavililer, Medical Park Arena'nın açılışından bu yana oynadığı maçlarda kalesinde gol görmemişti. Siyah-beyazlı ekibin golcüsü Cenk Tosun'un 4. dakikada attığı gol ile Trabzonspor ilk defa Medical Park'ta gol yedi.
Bordo-mavililerin Medical Park Arena’da oynadığı maçlar şöyle:
Trabzonspor 4 – 1 Gaziantepspor
Trabzonspor 0 -0 Aytemiz Alanyaspor
Trabzonspor 1 -0 Kardemir Karabükspor
Trabzonspor 2 -0 Galatasaray