Cenk Tosun, Medical Park Arena’da tarihe geçti

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçta tarihe geçen bir olay yaşandı.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Trabzonspor'a attığı golle ile Medical Park Arena’da bordo-mavililere karşı gol atan ilk futbolcu oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bir ilk yaşandı. Bordo-mavililer, Medical Park Arena'nın açılışından bu yana oynadığı maçlarda kalesinde gol görmemişti. Siyah-beyazlı ekibin golcüsü Cenk Tosun'un 4. dakikada attığı gol ile Trabzonspor ilk defa Medical Park'ta gol yedi.

Bordo-mavililerin Medical Park Arena’da oynadığı maçlar şöyle:

Trabzonspor 4 – 1 Gaziantepspor

Trabzonspor 0 -0 Aytemiz Alanyaspor

Trabzonspor 1 -0 Kardemir Karabükspor

Trabzonspor 2 -0 Galatasaray