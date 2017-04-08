Bir başarı bir cehalet

UEFA kongresinde yapılan seçimde TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, yönetim kuruluna girdi. Yardımcı, oradaki sesimiz oldu. Bu güzel habere sevindiğimiz anlarda futbol adına üst düzey bir cehalete de maalesef tanık olduk.

Şöyle ki; futbola ilgisiyle bilinen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore Twitter'dan bir spor otoritemiz ile polemiğe girdi. Dolmabahçe'deki lalelerin fotoğrafını paylaşan ve baharın işareti olduğunu yazan Büyükelçi'ye onun aslında ‘hayır kampanyası' yaptığını söyleyen otoritemiz ‘Darbe mesajı veriyor. Bunlar ne alçak insanlar. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardan' diye tepki gösterdi.

Dilini ağırlaştıran otorite “İşte açık açık Türkiye'ye böyle mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; darbe başarılı olsaydı bu laleler daha önce açacaktı. Gelin ulan yine gelin” dedi ve küfürler eşliğinde eleştirilerine devam etti. Moore ise “Of ya kim bu aptal” diye yanıt verdi. Yani futbola olan ilgisi ile tanınan ve ülkesi ile Türkiye arasındaki gelişmelere hâkim olması beklenen Moore, söz konusu otoritemizi tanımadı. Gerçekten ayıp…

Çünkü Büyükelçi ile tartışan otoritemiz, Ertem Şener. Ve o sıradan birisi değil. Şener, aynı zamanda İngiltere'nin en büyük kulüplerinden Arsenal'ın futbol okulunun Türkiye'deki temsilcisi. Yani her ne kadar İngilizleri ‘hainlikle' suçlasa da sermayesi İngilizlerden. Hatta amacı yetenekli Türk gençlerini İngiltere'ye gönderebilmek.

Neyse… Ne demişti Dursun Özbek, yaptığı Tolstoy alıntısında ‘Hayat bizi resmen dört işlemle sınar. Gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der…'