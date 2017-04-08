Bornova Beckerspor: 102 – 39 Samsun 55 Gençlik / Maç özeti

Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Bornova Beckerspor, 36. haftada karşılaştığı Samsun 55 Gençlik'i 102-39’luk skorla mağlup ederken, ligi lider bitirmeyi de garantiledi.

Bornova Beckerspor, ligin 36. haftasında karşı karşıya geldiği Samsun 55 Gençlik’i 102-39 yendi. Ligin bitmesine 2 maç kalan ve en yakın rakibi ile arasındaki maç farkı 3 olan Bornova Beckerspor, bu galibiyet ile ligi lider bitirmeyi garantilemiş oldu. Bornova Becker Spor Başantrenörü Olcay Orak, “Ligin bitmesine 2 hafta kala 55 Gençlik takımı ile maç yaptık. Onların durumu ortada ama sporcuların hepsini tebrik ediyorum. Çocuklar ellerinden geldiği kadar basketbol oynamaya çalıştılar. Bizim için zorlu bir dönem başlıyor. Önümüzdeki hafta Kırçiçeği Bodrum Basket ve ardından Edremit Belediyesi Güre Spor ile oynayacağız. Play-off öncesi ciddi bir hazırlık maçı olacak. Umarım sonuna kadar hatalarımızdan ders alıp, elimizden geldiği kadar fazla galibiyet alarak Süper Lig'e çıkacağız” diye konuştu.

Samsun 55 Gençlik Baş Antrenörü Erdem Işık ise, “Sezonun son iki haftasına geldik. Artık ligi bitiyoruz. Rakip takıma başarılar diliyorum” dedi.