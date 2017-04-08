Bülent Uygun avantaj kaybettiklerini belirtti

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor’da teknik direktör Bülent Uygun, avantaj kaybettiklerini belirtirtti.

Bülent Uygun, 3-2 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirirken, şunları söyledi:

“Bizim açımızdan kazanmamız gereken ve kazanarak özellikle üstteki rakiplerimizi yakalayacağımız, aynı zamanda da şehirle bütünleşeceğimiz bir maçtı. Bir amaç için buradayız. 10 haftadır galip gelmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Osmanlıspor maçında bu takım iyiydi de bu maça başlarken küfür neyin nesiydi, anlamadım. Ben inancımı kaybetmedim, sadece avantaj kaybettim. Şimdi erteleme maçı olan Gençlerbirliği maçını kazandığımızda o avantajı yakalayacağız. Bütün benliğimizle Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. O gün gerçek Gaziantepspor taraftarlarını maça bekliyoruz.”