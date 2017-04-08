Carole derbiye saklanacak

23 Nisan’daki Fenerbahçe derbisine kadar Lionel Carole’ü ekonomik olarak kullanmak isteyen Igor Tudor, 25 yaşındaki oyuncuyu saklıyor. Derbide rakibini kanatlardan vurmaya hazırlanan Hırvat çalıştırıcıyı Linnes’in formu da mutlu etti.

Ligin ikinci yarısındaki performansıyla eleştiri konusu olan Lionel Carole, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu. Ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle riske edilmeyen Fransız futbolcunun aslında oynamasına engel bir durum olmadığı ortaya çıktı. Ancak belindeki rahatsızlık yüzünden yıldız oyuncunun ilerleyen dakikalarda formunda düşüş yaşanması nedeniyle oynatılmadığı öğrenildi. 23 Nisan’da oynanacak olan Fenerbahçe derbisine oyuncusunu saklayan Tudor, sağlık heyeti ile yaptığı görüşme sonrasında bu kararı aldı. 25 yaşındaki oyuncuyu ekonomik olarak kullanmak isteyen Hırvat çalıştırıcı, tercihini Martin Linnes'ten yana kullandı. Adana karşısında harika bir performans sergileyen Linnes'e hayran kalan Tudor, böyle giderse iki futbolcusuna birden şans verecek.

TEKLİF GELİRSE SATILACAK

Lionel Carole'ün İngiltere ve Fransa'dan taliplerinin artması üzerine yönetim rotasını çizdi. Geçen sezon 1.5 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Troyes'dan alınan Carole için gelecek 5-6 milyon Euro'luk bir teklif yeterli görülecek. Linnes'in yükselen formu nedeniyle, 25 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakan yönetim, olası bir satış halinde yerine de yeni bir isim alacak.