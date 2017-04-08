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BEŞİKTAŞ
08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
3 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Cenk Tosun: Herkes her şeyini verdi

Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Cenk Tosun, maçtan sonra konuştu.
21:158 Nisan 2017
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Cenk Tosun: Herkes her şeyini verdi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’u 4-3 yenen Beşiktaş’ta gol perdesini açan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Bu sezon ligdeki 17. golünü kaydeden Cenk’in yayıncı kuruştaki ifadeleri şöyle;

1-0’dan sonra 2 veya 3’ü bulabilirdik ama pasları iyi veremedik. Bize yakışmayan bir gol yedik. Devrede hoca gereken şeyleri söyledi. Yine öne geçtik. Bize yakışmayan şekilde geriye düştük. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Buradan 3-2’den 4-3’e dönmek kolay değil. Herkes her şeyini verdi. Trabzonspor’u da kutluyorum. Bu sezonun en güzel maçını izlettik. Bu sezonun en önemli galibiyetini aldık.

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun spor toto süper lig
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