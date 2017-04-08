Cenk Tosun: Herkes her şeyini verdi

Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Cenk Tosun, maçtan sonra konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’u 4-3 yenen Beşiktaş’ta gol perdesini açan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Bu sezon ligdeki 17. golünü kaydeden Cenk’in yayıncı kuruştaki ifadeleri şöyle;

“1-0’dan sonra 2 veya 3’ü bulabilirdik ama pasları iyi veremedik. Bize yakışmayan bir gol yedik. Devrede hoca gereken şeyleri söyledi. Yine öne geçtik. Bize yakışmayan şekilde geriye düştük. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Buradan 3-2’den 4-3’e dönmek kolay değil. Herkes her şeyini verdi. Trabzonspor’u da kutluyorum. Bu sezonun en güzel maçını izlettik. Bu sezonun en önemli galibiyetini aldık.“