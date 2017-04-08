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Eczacıbaşı VitrA 3-0 Fenerbahçe / Maç özeti

Sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini set vermeden mağlup etti.
15:118 Nisan 2017
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Eczacıbaşı VitrA 3-0 Fenerbahçe / Maç özeti

Vestel Venüs Sultanlar Ligi yarı final etabı ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, konuk ekip Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Derbide turuncu beyazlıların en skorer ismi 16 sayıyla kaptan Neslihan Demir Güler olurken, yıldız orta oyuncu Rachael Adams 11 sayıyla takımına katkı sağladı. Yarı final ikinci maçı 12 Nisan Çarşamba günü, saat 19.00’da, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz

ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, Larson, Adams, (Gülden (L), Nilay, Simge, Boskovic)

FENERBAHÇE: Eda, Ezgi, Kim, Dicle, Balkestein-Grothues, Pereira, (Melis (L), Polen, Tomkom, Şeyma, Ergül, Meliha, Merve)

SETLER: 3-0 (26-24,25-19,25-22)

SÜRE: 99 dakika (34′, 31′, 34′)

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