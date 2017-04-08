Ersun Yanal: Üzgün değilim, futbol adına mutluyum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftası nefes kesen maça sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Bordo mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, maçtan sonra önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, “Üzgün değilim. Futbol adına mutluyum. Futbol bu atmosferde güzel. Her iki takım oyuncularını kutluyorum. Beşiktaş takım olarak birlikte oynayan bir ekip. Tebrik ediyorum. Biz yolun başındayız. Biz bu maçla taraftarımızın desteğini kazandık. Bir takım oluşuyor. Bir takım gelişiyor… İlk yarı bittiğinde 16 maç yapmıştık. 18 puanımız vardı ve -8 averajla 13. sıradaydık. Şimdi ise, 5. sıradayız ve 7 gol yedik. Ligde 26 puan kazandık. Zaman zaman taraftarımız üzüldü. Paniğe kapıldı… Ben ve bütün oyuncuların duruşu var. Biz de bunun coşkusu var. Trabzon çok önemli bir futbol noktası. Bir takımın şeklini oluşturmaya başladık. Doğru bir takım yaratmak peşindeyiz” dedi.