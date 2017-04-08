Eskişehirspor 2 – 4 Adana Demirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu.

Eskişehirspor kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu. Maçta Eskişehirspor’un gollerini, Kanak ve Semih Şentürk attı. Adana Demirspor”da goller Mickael Pote(3) ve Alican Karadağ’a ait. 27 haftanın sonunda TFF 1. Lig’de Süper Lig’de giden yolda Es-Es 45 puan kaldı. Konuk takım ise puanını 34’e yükseltti. Mustafa Denizli bu sonucun ardından Eskişehirspor’un başında ilk yenilgisini almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor’da ceza sahasına kadar topu süren Pote, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

32. dakikada konta atağa çıkan Eskişehirspor’da ceza sahası içerisine giren Erkan Zengin’in yerden vuruşunu kaleci Fevzi kornere gönderdi.

36. dakikada Hasan Hüseyin’in pasında topla buluşan Hürriyet’in uzak mesafeden sert vuruşunu kaleci Fevzi parmaklarının ucuyla üstten kornere gönderdi.

46. dakikada Kamil Ahmet’in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğe çarparak dışarı çıktı.

52. dakikada Mustafa Durak’ın sol köşe gönderinden kullandığı korner vuruşuna ceza sahası içerisinde iyi yükselen Pote, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2.

53. dakikada Bilal Aziz’in sol kanattan yaptığı ortaya dokunan Kaan Kanak. meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

67. dakikada ceza sahası içerisinde topa vuran Kaan Kanak’ın şutu sağ direkten oyun alanına döndü. Dönen topu nöbetçi golcü tamamlayarak beraberliği sağladı. 2-2.

73. dakikada ceza sahasına Mustafa’nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa vuran Alican Karadağ ağlarla buluşturuyor. 2-3.

90. dakikada Bezerra’nın sağ kanattan pasında topla buluşan Pote, ceza sahası içerisinde yerden vuruşu ile hat trick yapıyor. 2-4.

Eskişehirspor 2 – 4 Adana Demirspor

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Koray Gençerler xx, Cumhur Altay xx, Bahtiyar Birinci xx

Eskişehirspor: Ruud Boffin xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Dorukhan Toköz xx, Erkan Zengin xx, Ofoedu xx (Kaan Kanak dk. 46 xx), Bilal Aziz xx (Murat Uçar dk. 85 ?), Aykut Akgün xx, Hakan Çinemre xx, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet xx, Bruno x (Semih Şentürk dk. 46 xx)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Uğur İnceman, Akaminko, Ramazan Övüç

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Adana Demirspor: Fevzi Elmas xx, Göksu Alhas x, Servan Taştan xx, Mehmet Taş xx, Mustafa Durak xx (Sercan Kaya dk. 73 x), Pote xxx (Berat Tosun dk. 90 ?), Oğuzhan Berber xx, Raspopovıc xx, Alican Karadağ xx, Serkan Yanık x, George x (Bezerra dk. 83 ?)

Yedekler: Zülküf Özer, Tufan Kelleci, Petar Grbıc, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Kaan Kanak (dk. 53), Semih Şentürk (dk. 67) (Eskişehirspor), Pote (dk. 26, 52 ve 90), Alican Karadağ (dk. 73), (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kamil Ahmet, Bilal Aziz, Semih Şentürk (Eskişehirspor) Fevzi Elmaz (Adana Demirspor)