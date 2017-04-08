Euroleague’de 30. haftanın MVP’si Latavious Williams

THY Euroleague'de 30. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Rusya ekibi Unics Kazan'ın Amerikalı oyuncusu Latavious Williams oldu.

THY Euroleague’de 30. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. THY Euroelague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Unics Kazan’ın deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan’ı 91-68 yendiği maçta 20 sayı, 12 ribaund ile mücadele eden Latavious Williams, son haftanın MVP’si seçildi. Williams, bu ödülüe 34 verimlilik puanıyla sahip oldu.

CSKA Moskova’dan Nando de Colo, Olympiakos’u 90-86 yendikleri maçta 23 sayı, 6 asistlik performansıyla ikinci, Real Madrid’in Anadolu Efes’i 97-80 mağlup ettiği mücadelede 29 sayı, 2 asistle oynayan Jaycee Carroll haftanın en iyi üçüncü oyuncusu oldu.