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Euroleague’de play-off programı belli oldu

Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş‘un da yer aldığı THY Euroleague Çeyrek Final Play-Off maç takvimi belli oldu.
13:178 Nisan 2017
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Euroleague’de play-off programı belli oldu

THY Euroleague'de Çeyrek Final Play-Off takvimi açıklandı. Play-off’a kalan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, saha avantajı rakiplerinde olduğundan dolayı serilere dejavantajlı başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak serilerde 3 galibiyete ulaşan İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da mücadele etmeye hak kazanacak. THY Euroleague'de play-off maç programı ise şöyle:

1. maç

18 Nisan Salı

21.00 Panathinaikos Superfoods – Fenerbahçe

21.00 CSKA Moskova – Baskonia

19 Nisan Çarşamba

21.00 Olympiakos – Anadolu Efes

22.00 Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş

2. maç

20 Nisan Perşembe

20.00 CSKA Moskova – Baskonia

21.00 Panathinaikos Superfoods – Fenerbahçe

21 Nisan Cuma

21.00 Olympiakos – Anadolu Efes

22.00 Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş

3. maç

25 Nisan Salı

20.45 Fenerbahçe – Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia – CSKA Moskova

26 Nisan Çarşamba

19.15 Anadolu Efes – Olympiakos

21.00 Darüşşafaka Doğuş – Real Madrid

4. maç (Gerekirse)

27 Nisan Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia – CSKA Moskova

28 Nisan Cuma

19.15 Anadolu Efes – Olympiakos

21.00 Darüşşafaka Doğuş – Real Madrid

5. maç (Gerekirse)

2 Mayıs Salı

Panathinaikos Superfoods – Fenerbahçe

Olympiakos – Anadolu Efes

Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova – Baskonia

Etiketler
anadolu efes Darüşşafaka euroleague Fenerbahçe
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