Euroleague’de play-off programı belli oldu

THY Euroleague'de Çeyrek Final Play-Off takvimi açıklandı. Play-off’a kalan Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, saha avantajı rakiplerinde olduğundan dolayı serilere dejavantajlı başlayacak. 5 maç üzerinden oynanacak serilerde 3 galibiyete ulaşan İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'da mücadele etmeye hak kazanacak. THY Euroleague'de play-off maç programı ise şöyle:
1. maç
18 Nisan Salı
21.00 Panathinaikos Superfoods – Fenerbahçe
21.00 CSKA Moskova – Baskonia
19 Nisan Çarşamba
21.00 Olympiakos – Anadolu Efes
22.00 Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş
2. maç
20 Nisan Perşembe
20.00 CSKA Moskova – Baskonia
21.00 Panathinaikos Superfoods – Fenerbahçe
21 Nisan Cuma
21.00 Olympiakos – Anadolu Efes
22.00 Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş
3. maç
25 Nisan Salı
20.45 Fenerbahçe – Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia – CSKA Moskova
26 Nisan Çarşamba
19.15 Anadolu Efes – Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş – Real Madrid
4. maç (Gerekirse)
27 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe – Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia – CSKA Moskova
28 Nisan Cuma
19.15 Anadolu Efes – Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş – Real Madrid
5. maç (Gerekirse)
2 Mayıs Salı
Panathinaikos Superfoods – Fenerbahçe
Olympiakos – Anadolu Efes
Real Madrid – Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova – Baskonia