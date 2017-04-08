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BEŞİKTAŞ
08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
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BEŞİKTAŞ
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Fabri’den takım arkadaşına fırça!

Trabzonspor-Beşiktaş maçında temponun yükseldiği anlarda gerilim de arttı. Kartal'ın kalecisi Fabri bir pozisyon sonrası kaptan Oğuzhan'a çıkıştı.
20:118 Nisan 2017
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Fabri’den takım arkadaşına fırça!

İlk yarısı yüksek tempoda oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında büyük heyecan vardı. Tempo ve heyecan ile birlikte gerilimli dakikalar da vardı. Skor 1-1’e geldikten sonra iki takım da daha agresif oynamaya başlarken, futbolcuların sinirli tavırları da dikkat çekti.

O pozisyonların biri de 32. dakikada yaşadı. Trabzonspor’un Yusuf ile bulduğu pozisyonda gole izin vermeyen Fabri, kaptan Oğuzhan’ın hakem Ali Palabıyık’a itiraz ettiğini görünce kalesini terk etti.

İspanyol kaleci takım arkadaşının yanına kadar koşarak, itirazlarına son vermesini istedi.

Etiketler
beşiktaş Fabri Oğuzhan Özyakup spor toto süper lig
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