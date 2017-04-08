Fenerbahçe ile Akhisar 10. randevuda

Ligde üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe, rakiplerinin birbirleriyle karşılaştığı haftada tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. İki ekip 10. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Akhisar Belediyespor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibiyle 10. kez karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Akhisar Belediyespor karşısında bugüne kadar 9 kez boy gösteren Fenerbahçe, 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kadıköy’de rakibini 4 kez ağırlayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 2 kez kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 2 maçta deplasmanda kazanırken, bu mücadelelerde 3’er gol atmayı başardı.

Fırsatı kaçırmak istemiyor

Karabükspor galibiyetiyle birlikte ilk 2 sıra için iddiasını sürdüren Fenerbahçe; Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı, Trabzonspor’un da Beşiktaş’ı ağırladığı haftada fırsatı kaçırmak istemiyor. Hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek yarı finalde Medipol Başakşehir’in rakibi olan Fenerbahçe’de futbolcuların moraleri yerinde. Fernandao ve Uygar Mert Zeybek dışında eksik oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.