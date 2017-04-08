Fenerbahçe’ye Hollandalı 10 numara

Mehmet Ekici’yle anlaşan Fenerbahçe, bonservisi Chelsea’de olan ve PSV Eindhoven’da kiralık forma giyen Hollandalı oyuncu Van Ginkel için İngiltere’ye çıkarma yapacak.

Mehmet Ekici ile gelecek sezon için anlaşan Fenerbahçe yönetimi, diğer ofansif orta saha konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu mevki için listenin ilk sırasında PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Van Ginkel var. Kiralama formülü üzerinde duran Kanarya, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle masaya oturacak.

Fenerbahçe PFDK`ya sevk edildi Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İlgili Haberi Oku

Sezon sonunda görevi bırakacak olan Advocaat, Van Ginkel için Başkan Aziz Yıldırım'a verdiği öneri raporunda, ‘Topu ikinci bölgeden, üçüncü bölgeye hızlı bir şekilde taşıyabilen, set oyununda da pas merkezi olabilen bir isim' ifadesini kullandı. 24 yaşındaki oyuncu, orta alanda hem defansif hem de ofansif görev yapabiliyor. Hollandalı futbolcu, özellikle hava hâkimiyeti, sertliği ve başarılı frikikleriyle tanınıyor.

Dick Advocaat raporunu yönetime sundu Sezon sonunda görevi bırakacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kadro yapılanmasıyla ilgili düşüncelerini Başkan Aziz Yıldırım'la paylaştı, raporunda “Lens kalmalı, Robin van Persie satılmalı” ifadelerine yer verdi. İlgili Haberi Oku

3 TAKIMA KİRALANDI

İngiliz ekibi Chelsea'nin, 2013 yılında transfer ettiği Van Ginkel şu ana kadar Milan, Stoke City ve PSV Eindhoven olmak üzere 3 takıma kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymemişti. Sarı-lacivertliler, yeni teknik heyetin onay vermesi halinde bu transfer için harekete geçecek ve kapsamlı bir sağlık kontrolü sonrası Van Ginkel'e imza attıracak.