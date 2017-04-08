Galatasaray'da dört ismin bileti kesildi

Takımda yeni bir oluşuma gitmeye hazırlanan Galatasaray'da gönderilecek isimler netleşmeye başladı.. Teknik Direktör Igor Tudor ve yönetimin yaptığı görüşme sonrasında ortaya 4 isim çıktı.. Bu futbolcularla kesin olarak yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, savunmayı yenileyecek.. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sabri Sarıoğlu ve Chedjou ile masaya oturulmayacak. Yıllık ücretleri ile tartışma konusu olan iki futbolcunun ilerleyen yaşı da göz önünde bulunduruluyor.. 33'üne gelen Hakan Balta da gelecek sezonun planlaması içerisinde yer almıyor. Hakan Balta'ya jübile teklif edilmesi de gündemde bulunuyor.. Ayrıca sahada ne yaptığı tam olarak anlaşılmayan Luis Cavanda'dan da kendisine takım bulması istenecek.. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTakımda yeni bir oluşuma gitmeye hazırlanan Galatasaray’da gönderilecek isimler netleşmeye başladı. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTeknik Direktör Igor Tudor ve yönetimin yaptığı görüşme sonrasında ortaya 4 isim çıktı. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBu futbolcularla kesin olarak yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, savunmayı yenileyecek. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sabri Sarıoğlu ve Chedjou ile masaya oturulmayacak.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYıllık ücretleri ile tartışma konusu olan iki futbolcunun ilerleyen yaşı da göz önünde bulunduruluyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t33’üne gelen Hakan Balta da gelecek sezonun planlaması içerisinde yer almıyor. Hakan Balta’ya jübile teklif edilmesi de gündemde bulunuyor. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAyrıca sahada ne yaptığı tam olarak anlaşılmayan Luis Cavanda’dan da kendisine takım bulması istenecek.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .