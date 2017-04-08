Gaziantepspor 2-3 Alanyaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenildi. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Bülent Uygun'un öğrencileri 22 puanda kalarak ligde kalma şansını zora soktu. Akdeniz ekibi puanını 34'e yükseltti. Gelecek hafta Safet Susic'in ve futbolcular, Osmanlıspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kırmızılı siyahlı takım ise, Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantepspor ile Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep Kalyon Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı. Maçtaki gol perdesi 22’de açıldı. Kısa ve isabetli paslaşmalarla rakip ceza sahasına giren Alanyaspor’da Efecan’dan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Vagner Love, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti.

68’de konuk ekibin bir kez daha golü buldu. Gaziantep savunmasının bir anlık hatasında topu kazanan Junior Fernandes, rakiplerini geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2. 71’de ev sahibi ekip adeta dağıldı. Emre Akbaba’nın pasında savunmadaki boşluğu iyi değerlendiren Candeias, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Victor, topa müdahale etse de yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-3.

87’de umutlandıran gol geldi. Gaziantepspor’da Barış Yardımcı’nın sağ kanattan içeri gönderdiği ortada Brezilyalı sol bek Pedroso, uzak köşeye kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve topu ağlara gönderdi: 1-3. 90+2’de skoru belirleyen sayı geldi. Gaziantepspor’un golcüsü Ghilas, kullandığı penaltı vuruşunda topla kaleyi farklı köşelere gönderdi: 2-3. Başka gol sesi çıkmadı. Gol düellosu Akdeniz ekibinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Bülent Uygun’un öğrencileri 22 puanda kalarak ligde kalma şansını zora soktu. Akdeniz ekibi puanını 34’e yükseltti. Gelecek hafta Safet Susic’in ve futbolcular, Osmanlıspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kırmızılı siyahlı takım ise, Konyaspor deplasmanına çıkacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İLK YARIDAN DAKİKALAR

16. dakika Junior Fernandez’in 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta gitti.

22. dakika Efecan’ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Vagner Love’un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

34. dakika Emre Akbaba’nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

MAÇ KADROSU

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

8. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Junior Fernandes, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Junior Fernandes, Paulo Victor’dan sıyrılıp ceza alanı içinde vuruşunu yapmasına rağmen meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada konuk ekipte Vagner Love sol kanattan yaptığı ortada arka direkte top bekleyen Candeias pasını Emre Akbaba’ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale yanından auta gitti.

68. dakikada konuk ekibin atağında hava topu mücadelesi sonrasında topu önünde bulan Junior Fernandes, Elyasa Süme ve Wallace Reis’ten sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak meşin yuvarlağa ağlarla buluşturdu. 0-2.

71. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla topla buluşan Candeias sağ çaprazdan topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Paulo Victor’a çarpan top kaleye yönelerek filelerle buluştu. 0-3.

79. dakikada ev sahibinin nadir atağında Khaly Thiam uzaklardan şansını denedi. Fakat top kale direğinin yanında auta gitti.

87. dakikada Barış’ın sağ kanattan ortasında Pedroso ceza alanı içinde uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Haydar’ın bakışları arasında yan direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-3.

90. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghilas kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-3.

ISI HARİTASI