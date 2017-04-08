Gençlerbirliği 1-1 Antalyaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından kırmızılı siyahlı ekip puanını 33'e yükseltti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri puanını 43 yaptı. Ligin 28. haftasında Ümit Özat'ın takımı, Ankara'da Kayserispor'u ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ise, zorlu maçta sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeledeki gol perdesi 7’de açıldı. Gençlerbirliği bir anda sağ kanattan atağa çıktı. Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışından yaptığı ortaya gerilerden gelen Aydın Karabulut nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 1-0.

25’te maça denge geldi. Gençlerbirliği’nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Antalyaspor savunmasından ileriye gönderilen topu Eto’o hızla içeriye doğru sürdü ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1. Başka gol sesi çıkmadı. Karşılaşma bu skorla sona erdi. 41’de Hakem Hüseyin Göçek oyuna devam edemedi. Yerine 4. Hakem Murat Özcan karşılaşmanın hakemi oldu.

Bu sonucun ardından kırmızılı siyahlı ekip puanını 33’e yükseltti. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri puanını 43 yaptı. Ligin 28. haftasında Ümit Özat’ın takımı, Ankara’da Kayserispor’u ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ise, zorlu maçta sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1. dakikada Kaleci Ferhat'ın degajı kısa kalınca, top Serdar Gürler’in önünde kaldı. Ancak Serdar'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Diego’ya çarparak kornere çıktı.

7. dakikada gelişen Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada, Aydın düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0.

14. dakikada El Kabir'in ceza sahsı dışından çektiği şutta top kaleci Hopf'ta kaldı.

20. dakikada El Kabir'in indirdiği topta Eto'o'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda Hopf, meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Diego'nun uzun pasında Eto’o orta yuvarlakta topla buluştu. Meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürükleyen Eto kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağıyla yaptığı vuruşta skora denge getirdi. 1-1.

31. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına gönderilen ortaya El Kabir gelişine düzgün vurdu. Kalesinde iyi yer tutan Hopf, iki hamlede topu kontrol etti.

41. dakikada sakatlık geçiren maçın hakemi Hüseyin Göçek yerini 4. hakem Murat Özcan'a bıraktı.

MAÇ KADROSU

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

48. dakikada Aydın'nın serbest vuruştan ceza sahası içine gönderdiği topa Claro kafa vuruşu yaptı. Uzak köşeye yönelen meşin yuvarlak kaleci Ferhat ‘ın müdahalesiyle kornere çıktı.

75. dakikada Selçuk Şahin'in ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Ferhat'ta kaldı.

77. dakikada El Kabir'in gönderdiği pasta, kale sahası ön çizgisinde topa dokunan Eto’o, kaleci Hopf'u geçemedi.

80. dakikada Serdar'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

85. dakikada Sakıb'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topa dokunan Deniz, kaleciye hedef aldı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ