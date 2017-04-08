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BEŞİKTAŞ
08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
3 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Gökhan Gönül: Rodallega’nın pozisyonu…

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yenen Beşiktaş'ta başarılı performans gösteren Gökhan Gönül, açıklamalarda bulundu.
21:198 Nisan 2017
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Gökhan Gönül: Rodallega’nın pozisyonu…

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’u 4-3 yenen Beşiktaş’ta başarılı performans gösteren Gökhan Gönül, açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcunun sözleri şöyle;

“Bana göre maçın kırılma anı; 1-0’dayken Babel’in kaçırdığı pozisyonda 2’yi bulamamak. Her şeyden önce sahadan oynayan futbolcular keyif aldı. İzleyenler de büyük keyif almıştır. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza devam edeceğiz.

Rodallega’nın santradan vurup da direkten dönen topu maçın en şık pozisyonuydu. Talisca’nın frikik golü de çok güzeldi.”

Etiketler
beşiktaş Gökhan Gönül
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