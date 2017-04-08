Göztepe’de mağlubiyet üzüntüsü

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Giresunspor'u evinde 2-1 mağlup eden Göztepe, Boluspor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle Süper Lig yarışında yara aldı. Akabueze'nin 90+4'üncü dakikada attığı gole engel olamayan sarı kırmızılılar, lider olarak başladığı sezonun ikinci yarısında taraftarını adeta kahretti.

Oynadığı 11 maçta sadece 3 kez kazanmayı başaran Göztepe, İzmir dışında ise hiçbir müsabakasını galibiyetle bitiremedi. En son 24 Aralık 2016’da Samsunspor’u 19 Mayıs Stadı’nda 2-1’le geçen Göztepe, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Eskişehirspor ve Boluspor deplasmanlarını ya mağlup ya da berabere bitirdi. Göztepe’nin Boluspor mağlubiyeti ile ikinci devrede kaybettiği toplam puan da 21 oldu. İlk 2 iddiasını zora soktu.

Göztepe’nin başında ilk yenilgisini tatan Yılmaz Vural ise çok büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Son saniyelerde gelen golle yıkıldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Kazanbileceğimiz maçtan eli boş ayrıldık. Attığımız gol de kesinlikle ofsayt değildi. Topu yeni ayağımızda tutmayı başaramadık. Acı bir mağlubuyit oldu, taraftarımızından özür diliyoruz. Ancak kesinlikle umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Her zaman Süper Lig yarışının içinde olacağız” diye konuştu.

Zorlu bir fikstüre sahip olduklarını belirten Vural, “Önümüzdeki hafta sonunda refarandum dolayısı ile maç yapmayacağız. Daha çok çalışacağız. Bandırmaspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak yeniden dirileceğiz” dedi. Göztepe kalan haftalarda Bandırma (D), Adana Demir, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor, Mersin İdmanyurdu(D), Samsunspor ve Denizlispor (D) ile karşı karşıya gelecek.