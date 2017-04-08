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ANTALYASPOR
08 Nisan 2017 15:31
GENÇLERBİRLİĞİ
1 - 1
ANTALYASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Hakem Hüseyin Göçek maçı yarıda bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadalesinde Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşıyor. Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek oyuna devam edemedi. Maçın devamında 4. hakem Murat Özcan düdük çaldı.
16:368 Nisan 2017
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Hakem Hüseyin Göçek maçı yarıda bıraktı

Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında hakem Hüseyin Göçek sağ ayağından sakatlandı. Sağ alt arka adalesini tutarak kenara gelen Göçek’e Gençlerbirliği ve Antalyaspor sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak ağrıları devam eden tecrübeli hakem oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Bu gelişme üzerine maçın 4. hakemi Murat Özcan hazırlandı ve mücadeleye 43. dakikada dahil oldu. Oyunun kalan dakikalarını Murat Özcan yönetti, Hüseyin Göçek ise dördüncü hakem olarak oyuna devam etti.

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