Igor Tudor’un Jedvaj ısrarı

Savunmada 3-4 isim üzerinde duran Galatasaray, Hırvat futbolcu Jedvaj ile temasa geçti.

Yeni sezonda Galatasaray, transferde önceliği stopere verecek. Bu mevki için yönetimin listesinde Hugo, Vida, Pepe ve Jedvaj'ın isimleri bulunuyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un bu futbolcular arasındaki favorisi Bayer Leverkusen'de oynayan vatandaşı Tin Jedvaj. Sarı-kırmızılıların hocası, yönetime yaptığı baskılar sonrasında genç oyuncu ile temasa geçilmesini sağladı. Jedvaj, kulübü ile anlaşılması halinde gelebileceğini Aslan'a iletti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Bayer Leverkusen ile temasa geçmeye karar verdi. Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta Almanlardan randevu talep edecek. Transferde kolaylık sağlanması için Korkut ile özel olarak da görüşülecek. Yönetim, Bayer Leverkusen'e 5 milyon Euro önerecek. Alman kulübü, Avrupa kupalarına katılamazsa takımda küçülmeye gidecek ve bazı oyuncuları satacak.

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SAVUNMAYA BAHAR GELECEK

Birçok futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Jedvaj'ın dışında Vitor Hugo ya da Vida'dan birisini daha kadrosuna katmaya çalışacak. Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Pepe de gündemde…

Gelecek yılın kadrosunu savunmadan kurmaya başlayan Galatasaray bu konuda hızlı hareket ediyor. Tudor'un hayallerini süsleyen Leverkusen'in yıldızı Tin Jedvaj'ın yanı sıra listede 3 isim daha bulunuyor. Hakan, Chedjou ve Cavanda'nın yeni sezonda takımdan ayrılacak olması nedeniyle savunmaya en az 2 isim almak isteyen yönetim, Vitor Hugo ve Vida'yı da listede bulunduruyor. Mücadele ve fizik gücü yüksek bir takım yaratmak isteyen Tudor'a yardımcı olmaya çalışan yönetim, kesenin ağzını açıyor. Bonservis ödeme konusunda sıkıntısı bulunmayan, sarı-kırmızılıları uzun ve yorucu bir transfer maratonu bekliyor. Ayrıca sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Pepe de Galatasaray'ın radarında bulunan bir başka futbolcu.