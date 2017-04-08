Melih Gökçek’in Ankaragücü aşkı yeniden alevlendi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü'nün siyasi olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceğini belirterek, "Bunun siyaseti olmaz. Tüm taraftarlarla el ele, bu takımı belli yerlere getireceğiz. Ondan sonra bu takım başarılı olmazsa, bana fatura çıkartsınlar. Ankaragücü'nü CHP'lilere yedirmem" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kendisinin bir Ankaragücü sevdalısı olduğunu ve göreve ilk geldiği tarihlerde yönetimini alarak, ilk kez Ankara’dan bir şampiyon takım çıkartmak istediğini söyleyen Gökçek, “Ankaragücü camiasının çok yakından bildiği olaylar nedeniyle takımdan uzaklaştırıldık. Şu anda kulüp siyasete alet edilmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Ankaragücü’ne gönül verenlere seslenen Gökçek, “Gelin hep beraber olalım ama bunu siyasete alet etmeyelim. Siyasi olarak kullanmayın arkadaş, ben size siyasi olarak kullandırtmam. Bunun siyaseti yok, varsa verelim, buyur al Çankaya Belediyesi olarak yap şampiyon. Hadi yapıyorsan yap ama yok. O zaman siyasete alet etme. Çekil kenara, bırak bize. Ben sizden bin sefer daha fazla Ankaragüçlüyüm. Ben Ankaragücü'nü alırken, Ankaraspor’u Süper Lig'den attılar, gıkımız çıkmadı. ‘Buyur’ dedik, feda ettik. Niye? ‘Biz Ankaragüçlüyüz’ dedik, ‘Ankaragücü'nü şampiyon yapacağız’ dedik. Şimdi Ankaragücü üzerinden bazıları siyaset yapmaya çalışıyor. Ben Ankaragücü'nü CHP'lilere yedirmem Allah'ın izniyle. Siyaseti buraya alet etmeyin, ettirmem de” diye konuştu.

“Başarılı olmazsak fatura çıkarsınlar”

Taraftar gruplarına da çağrıda bulunan Gökçek, Ankaragücü’ne beraberce sahip çıkmak gerektiğini söyleyerek, “El ele Ankaragücü’nü belli yerlere getireceğiz, ondan sonra Ankaragücü başarılı olmazsa, o zaman bana fatura çıkartsınlar. Şurada sezonun bitmesine 4 hafta var. 4 hafta sonra yöneticileri çağırıyorum. Zaten daha önce onlar teklif etmişlerdi, ‘Al Başkanım takımı' diye, alıyorum şimdi. Benim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kulübün başkanı veya yönetiminde olmam mümkün değil ama arkadaşlarımdan rica edeceğim, toplayacağım, yönetime getireceğim” diyerek destek vereceğini ifade etti.

“Ben kulübü isteyerek bırakmadım”

Geçmiş yıllarda Cemal Aydın'la yaşanan sorunları da dile getiren Başkan Gökçek, kendisinin Ankaragücü yönetimini almasıyla yükselişe geçen Ankaragücü'nün, Cemal Aydın'ın masa başı oyunları yüzünden çöküşe geçtiğini dile getirirken, “Ankara’nın talihsizliği, Cemal Aydın’ın, bu takımın yönetiminde olmasıydı. Ben kulübü isteyerek bırakmadım, ben Kulübü bıraktığımda, Kulübün değeri 34 milyon Euro idi” dedi.

Kulüp yönetiminin kendilerine bırakılması durumunda yönetime karışmamaları gerektiğini de vurgulayan Başkan Gökçek, “Eğer verirlerse, gerisine karışmasınlar. O bizim bileceğimiz iş. Ben alacağım yönetimi, inandığım arkadaşlarla beraber yürüyeceğiz, gideceğiz. Ondan sonra Ankaragücü belli bir yere gelmezse, Ankaragücü başarılı olmazsa, bana fatura çıkartmaları en doğal haklarıdır” ifadelerini kullandı.

“Melih Gökçek'in hatırı için Ankaragücü'ne 57 milyon verildi”

Melih Gökçek, Ankaragücü'nün siyasi çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını ve bu kullanan kişilerin, Ankaragücü'ne herhangi bir maddi destekte bulunmadığını belirtirken, CHP Çankaya İlçe Başkanı ve eski hakem Selçuk Dereli'ye “Sana bir soru, ey Selçuk Dereli; geçen sene hiç Ankaragücü maçına gittin mi? Bugüne kadar Ankaragücü maçını bilir miydin? Kaç kuruş verdin Ankaragücü'ne bugüne kadar?” sorusunu yöneltti.

Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nin ve kendisinin Ankaragücü için yaptığı destekleri açıklarken de “Biz Ankaragücü Spor Kulübü'ne Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 5 milyon Lira para verdik. Sezon başıydı, ben toplantı yaptım. Gölbaşı'ndaki bizim tesislerde, Ankara'nın eşrafını topladım, ‘Hadi Ankaragücü'ne eller cebe’ dedik, 6 milyon Lira da oradan topladık” diye konuştu.

Geçmiş dönemden kalan 27 milyon Lira vergi borcunu ödemesi için de o dönem yönetimde olan bir arkadaşına rica ettiğini ve taksit taksit bu borcu ödediğini belirten Başkan Gökçek, ayrıca yine bir arkadaşının alacağı olan 20 milyon Lira’ya yakın parayı da Ankaragücü'ne verdiğini açıkladı. Gökçek, “Hepsini topladığımız zaman 57 milyon Lire para ediyor ve Melih Gökçek'in hatırı için oldu bunlar. Melih Gökçek'in hatırı için Ankaragücü'ne 57 milyon Lira verilirken, sen Selçuk Dereli kaç para verdin, Çankaya Belediyesi kaç Lira verdi, Yenimahalle Belediyesi kaç Lira verdi, Kuruş vermedi. Kuruş vermediği halde insanları dolduruşa getir istismar et, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?” diye konuştu.

“Siyasi olarak kullanmayın arkadaş…”

Milah Gökçek, geçen hafta TFF 2. Lig’de oynanan Bugsaşspor-Ankaragücü maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili de açıklama yaptı. Maç sonrası bazı Ankaragücü taraftarlarının, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli tarafından tahrik edildiğini belirten Başkan Gökçek, Selçuk Dereli ve Ankaragücü Eski Başkanı Cengiz Topel'in niyetlerini şöyle açıkladı:

“Amaç, siyasi olarak bunu kullanmak. Selçuk Dereli denen arkadaşın esas niyeti, önümüzdeki dönem Çankaya Belediye Başkanı olmak. Bunun için de bu olayları kullanıyor. Bir de Ankaragücü'nün eski başkanlığını yapan birisi var, Cengiz Topel. Kendisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den aday. Bu ikisi, olduğu gibi Ankaragücü seyircisini siyasi olarak manipüle etmek istiyor. Bundan dolayı da gelişen olayları bana bağlamak istiyorlar. Tekrarlıyorum, ben Ankaragücü'nü CHP'lilere yedirmem Allah'ın izniyle. Siyaseti buraya alet etmeyin, ettirmem de…”

Maç günü statta gelişen olayları da anlatan Başkan Gökçek, şöyle devam etti:

“Bugsaşspor'un genelde seyircisi yok. Onlar da psikolojik baskı altında kalmamak için, bütün stadın Ankaragücü tarafından dolmasına müsaade etmemişler ve maç 1-1 bitiyor. 1-1 bitince ortalık birbirine giriyor. Sonra diyorlar ki, ‘Melih Gökçek bizi içeriye sokturmadı.' Benim ne alakam var arkadaş? Ama Selçuk Dereli çıkıyor ve dışarıda insanları tahrik ediyor. Yaa sen hakemlik yapmış adamsın, deplasmanda ne kadar yer alabileceğini biliyorsun. 3 bin kişilik stat, Ankaragücü taraftarı 800 kişi var. Daha niye kalkıp da bunu tahrik ediyorsun? Selçuk Dereli aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Bunları pazartesi ilk toplantıda yüzüne karşı söyleyeceğim.”