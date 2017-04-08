O öğretmen ve futbolcu ilk kez konuştu!

Dövüş sporu ‘Hapkido’da dünya şampiyonluğu bulunan Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni P.D. (30), sosyal medyadan tanıştığı Erzurumsporlu futbolcu Doğan O. (26) hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sosyal medyadan tanıştığı Doğan O.'nun, gönderdiği fotoğrafları arkadaşlarına gösterdiğini iddia eden P.D. kesinlikle bir taciz olayının yaşanmadığını söyledi. Bu olayın diğer aktörü Doğan O. ise konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Olayın yaklaşık 1 yıl önce yaşandığını belirten Doğan O., “Ben bu fotoğrafları ve videoları internete koymadım. Kendisi de her hangi bir mağduriyet yaşamadı. Onunla sadece 1 kez yüz yüze görüştük. Konunun nasıl bu kadar büyüdüğünü de anlamış değilim. İkimiz de sporcuyuz. Kariyerlerimiz önemli. Olaylar tamamen çarpıtılmıştır. orta da taciz gibi bir konu söz konusu dahi değildir. İkimiz de en kısa sürede olayın kapatılmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

P.D ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Doğancan O. ile aramda 1 sene öncesinden yaşanmış küçük bir problem vardır. Bu medyaya farklı ve abartılarak yansıtılmıştır burada ki amacın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ikimizde başarılı sporcularız kariyeri olan insanlarız bunu başarılarımızı baltalamak adına taciz olarak başlık atmak hiç etik değildir, tamamiyle bel altı vurmaya çalışıp başarıları engellemektir, bu gibi küçük bir olayla gündem yaratılmaya çalışması doğru değildir bunlar bizim başarılarımızı engellemez sadece hırslandırır.

Bizler kendi sorunlarımı bu vatanın çağdaş medeni birer vatandaşı olarak hukuki yollarla çözüyoruz inşallah bu sorunu da çözeceğiz, hiç kimse Erzurum Spor Kulübü’nü ve sporcusunu bu mevzuya alet ederek nemalanmaya çalışmasın, meyve veren ağaç taşlanır. Biz daha büyük başarılar için yollara çıktık böyle şeylerle moralimizi bozmaz. Hakikat er geç yerini bulur. Sorunlar çözülür kimse aciz haberler yapıp kendine rant sağlama çabasına girmesin.”