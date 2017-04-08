Ordu’ya stadyum müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bünyesinde spor ve toplantı salonları, ticari ve sosyal alanlarla bir spor çekim merkezi olabilecek nitelikte 20 bin kişilik stadyumu Ordu’ya kazandıracaklarını açıkladı.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kılıç'ı burada Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol üyeleri karşıladı.Valilik makamında bir süre dinlenen Bakan Kılıç, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Ordu'ya tam bir spor kompleksi olabilecek nitelikte bir stadyum inşa edeceklerini açıkladı. Bugüne kadar inşa ettikleri ve halen inşa halinde olan 30'u aşkın stadyumda bir tecrübe ve birikim edindiklerini belirten Bakan Kılıç, “Bu stadyumlarda edindiğimiz tecrübe ve birikimlerle önümüzdeki dönemde inşa edeceğimiz Ankara ve Ordu stadyumları tam bir spor kompleksi halinde inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Kılıç, ”Ankara stadyumuyla ilgili resmi işlemlere başladık. Tüm bu birikim ve tecrübeler ışığında edindiğimiz birikimleri Ordu stadyumunda da uygulayacağız. Stadyumlar sadece iki haftada bir futbol oynanan yer değildir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle olmamıştır ve olmamalıdır. Ordu Stadyumu içerisinde barındıracağı spor salonları, sosyal alanları, kulübe gelir getirecek nitelikte sportif ticari alanlarıyla Ordu'ya çok büyük bir farklılık getirecek. Orada (Durugöl'de) bir spor kompleksi, bir spor çekim merkezi oluşacak. Yer teslimini yaptık. Allah’ın izniyle 2018'in sonlarına doğru bu güzel yapıyı Ordu'ya kazandırmış olacağız” diye konuştu.