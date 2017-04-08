Rıza Çalımbay: Deplasmandan puan alarak dönüyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, berabere biten Gençlerbirliği maçı sonrası, ”Bana göre oynanan oyuna baktığımız zaman beraberlik normal. Bugün hedef galibiyetti ama olmadı. Neticede deplasmandan puan alarak dönüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Başkent’e galibiyet için geldiklerini belirterek, “Tabii Gençlerbirliği kendi sahasında iyi oynayan, iyi defans yapan bir takım. Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik ama oyundan kopmadık ve golü de bulduk. Fakat ikinci yarı olsun, ilk yarı olsun istediğimiz şeyleri bir türlü yapamadık” diye konuştu.

Maçın gelenine bakıldığı zaman müsabakanın beraberlikle sonuçlanmasının “Normal” olduğunu dile getiren Çalımbay, “Hedef galibiyetti ama olmadı. Neticede deplasmandan puan alarak dönüyoruz. Önemli olan şimdi kalan 7 tane maçı en iyi şekilde bitirmek, başka bir düşüncemiz yok. Ben takımından çok memnunum. Çünkü biz bu takımı 8.hafta 2 puanla aldık. Şu anda takım çok iyi bir yere geldi. Bu seneki hedefimiz ilk 10'un içinde kalmak. İlk 10 derken de en iyi yerinde kalmak istiyoruz. Onun için de ne gerekirse her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.