Rodallega direkten dönen top hakkında konuştu

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trabzonspor’un golcüsü Hugo Rodallega’nın, 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Kolombiyalı futbolcu, “Çok iyi bir maçtı. Aslında kontrol zaman zaman bizdeydi, zaman zaman da Beşiktaş’taydı. Beşiktaş çok iyi bir takım. Topu iyi kontrol ediyorlar. Kontrol onlardayken, onlara karşı oynamak kolay değil. 3-2 öne geçtik maalesef yenildik, bunun için üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Santradan vuruğu şutun üst direkten dönmesiyle ile ilgili de yorum yapan Rodallega, “3-3 oldu, beraberliği yakaladıklar. Topu santraya koydum, Fabri’nin pozisyonuna baktım ve onu ileride gördüm. Vuruşum üst direkten döndü. Maalesef futbolda böyle şanssızlıklar oluyor. Gol olmadı, üzgünüm. Hakemin düdüğü ile birlikte o an düşündüm ve vurdum” dedi.