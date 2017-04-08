Şenol Güneş: Futbolla ilgili konuşmama gerek yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-3'lük Trabzonspor galibiyeti sonrasında mücadeleyi yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 61 puanlı lideri Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor’u 4-3 yendikleri maçtan sonra konuştu. Tecrübeli hoca iki takımın da iyi olduğunu ancak kendilerini çok hata yaptığını belirtirken, Tosic’in çabasına rağmen çok hatasının olduğunu söyledi.

Şenol Güneş’in yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Futbolla ilgili benim konuşmama gerek yok. Herkes izledi. İlginç bir durum oldu. Burada 61 puan yaptık. Geçen sezon burada kazanarak şampiyonluk yolunda avantajlı olmuştuk. İnşallah bu sezon da öyle olur. İlk golü yedikten sonra panikledik. Trabzonspor iyi takım ama güven sıkıntıları var.

Rakip ve biz de iyi işler yaptık. Bu maçta epey de hata yaptık. Lyon maçlarında da böyle hatalar yaparsak işimiz zor. Biz daha iyi uyumluyuz. Trabzonspor çok iyi yolda. Maç berabere bitseydi çok üzülmezdim. Şans bize güldü.

Çok güveli oynadık. Golü yiyinceye kadar çok klas takımdık. Her yerde bastık. İkinci golde geriye çekilerek rakibe vurma pozisyonu verdik. 3. golde Tosic adamını kaçırdı. Çok istekliydi ama Tosic bu akşam çok hata yaptı.

Ben golü değil ama ambiyansı beğendim. Trabzonspor’un mutlu olması lazım. İkinci yarının en iyi takımı. Olağanüstü şeyler yaşandı bu akşam.

Oyun başında ısınırken çok ciddi olmayan bir durumu vardı. Bakacağız duruma. Değişiklik yapar mıyız, yapabiliriz. Hücum olarak iyiyiz ama savunma olarak rakibin baskısına nasıl cevap vereceğiz çalışıyoruz.“