Serik Belediyespor, Süper Lig’e yükseldi

Türkiye Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Serik Belediyespor, rakibi Selka Eskişehirspor’u 26-19 yenerek Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Hentbol 1. Ligi’nde, Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Serik Belediyespor, şampiyonluğu ve bir üst lige çıkmayı garantileyen güçlü rakibi Selka Eskişehirspor'u konuk etti. Belek Gloria Sporst Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk yarı Selka Eskişehir'in 10-11 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda oyunuyla göz dolduran Serik Belediyespor, taraftarın da desteğini arkasına alarak mücadeleyi önde götürmeyi başardı ve rakibi Selka Eskişehirspor'u 26-19’luk sonuçla yendi. Selka Eskişehirspor, 43 puanla şampiyon olarak Süper Lig’e çıkarken, 37 puanla ikinci sırada yer alan Serik Belediyespor, aynı puanla kendisini takip eden Adıyaman Belediyespor ile birlikte Türkiye Hentbol Süper Ligi’ne çıkmaya hak kazandı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, Hentbol Takımının altyapısını önce okul bünyesinde oluşturan ve takımı Serik Belediyespor Kulübüne devreden Akdeniz Yükseliş Koleji Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalık, bir üst lige çıkmanın sevincini Serik Belediyespor Antrenörü Tufan Dağseven, oyuncular ve taraftarıyla birlikte kutladı.

Serik Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Tufan Dağseven, Süper Lig’de zorlu bir süreç yaşayacaklarını söyledi. Dağseven, “Bu maç her şeyimizi varımızı yoğumuzu ortaya koyacağımız bir maçtı. İlk yarı biraz bocaladık ikinci yarıya bir sayı geride girmemize rağmen inancımız kaybetmedik. İkici yarıda fark açtık kazandık. Süper lig zor bir süreç. Biz bunun bilincindeyiz. Çok iyi organize olmamız gerekiyor” dedi.

Serik Belediyespor Hentbol takımı oyuncusu Gürkan ise takım arkadaşları adına teşekkür ederek, “Bir haftadır çok çalıştık. Serik halkına bunu armağan etmemiz gerekiyordu. Sonunda başardık. Taraftarımıza yönetime herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.