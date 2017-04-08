Tofaş 94 – 95 Beşiktaş Sompo Japan / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Tofaş'u uzatmalarda mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Tofaş, sahasında uzatma periyodu sonunda Beşiktaş Sompo Japan’a 94-95 mağlup oldu. Tofaş Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Tofaş, Barış, Mejia, Crocker, Copeland ve Kaya beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk 5 dakikayı Beşiktaş 11-10 önde geçerken, bu bölümde Kaya Peker 7 sayı üretti. Bu dakikadan sonra Tony Crocker ve Sammy Mejia ile sayılar bulan TOFAŞ 8. dakikayı 19-13 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken periyodu Bursa temsilcisi 26-22 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken Tofaş, Mejia’nın sayılarıyla farkı korurken 15. dakikayı 32-31 önde geçti. Kalan bölümde skor 35-35’te dengelense de mavi-beyazlılar Copeland’ın sayılarıyla soyunma odasına 45-37 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ oldu. Bursa temsilcisi Kaloyan Ivanov’un sayılarıyla 22. dakikada farkı 11 yaptı. (48-37) Bu dakikadan sonra TOFAŞ’ta önce Kaya Peker teknik faul aldı. Ardından da periyodun bitimine 4.30 kala Başantrenör Orhun Ene ikinci teknik faulü alarak oyun dışı kaldı. Kalan bölümde Beşiktaş Sompo Japan Thompson’un sayılarıyla farkı 2’ye kadar indirse de (60-58), TOFAŞ final periyoduna Sammy Mejia’nın üç sayılık basketiyle 65-58 önde girdi.

Bursa temsilcisi son iki buçuk dakikaya da 10 sayı farkla (77-67) önde girerken, Beşiktaş Sompo Japan Thompson’un üç sayılık basketiyle 1.37 kala fark yeniden 3’e indi. (77-74) TOFAŞ rakibine Crocker ile karşılık verirken, siyah-beyazlılar Muratcan’ın basketiyle bitime 23 saniye kala eşitliği sağladı. (81-81) Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken maç 83-83 uzatmaya gitti.

Uzatma periyodu da başa baş geçerken maçın başhakemi Fatih Arslanoğlu’nun vermiş olduğu üç atışı sayıya çeviren Mcihael Thompson skoru 95-94’e getirdi. Kalan 2.5 saniyede sayı bulamayan Tofaş sahadan 95-94 mağlup ayrıldı.