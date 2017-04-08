Trabzonspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lider Beşiktaş, yeni evinde kalesine duvar ören Trabzonspor’a konuk oluyor. Ligin en golcüsü Kartal, üçüncü yıldız koşusunda yara almak istemiyor. 2017’de bileği bükülmeyen bordo-mavililer ise Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beklenen gün geldi. Sezonun ikinci yarısında bileği bükülmeyen ve 10 maçta 26 puan toplayarak müthiş bir grafik yakalayan Trabzonspor ile aynı periyotta hanesine 23 puan yazdırarak en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Medical Park Arena'da oynanacak olan Trabzonspor – Beşiktaş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki en kritik virajı kayıpsız dönmek, Trabzonspor ise Avrupa yolunda dev bir adım atmak istiyor.

Bugünkü maç özellikle iki isim için duygusal bir anlam da taşıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıllarca kaptanlığını ve hocalığını yaptığı Trabzonspor'a kendi adını taşıyan tesiste ilk kez rakip oluyor. Akyazı'da inşa edilen tesise Şenol Güneş Spor Kompleksi ismi verilmişti. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve devre arasında Trabzon'a giden Olcay Şahan, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Trabzonspor – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar