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Trabzonspor’dan Hayri Gür için anma mesajı

Trabzonspor Kulübü, 7 yıl önce vefat eden Hayri Gür için anma mesajı yayınladı.
12:168 Nisan 2017
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Trabzonspor’dan Hayri Gür için anma mesajı

Trabzonspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yer alan mesajda, “Trabzon sporuna adını altın harflerle yazan değerli spor insanı Hayri Gür, yedi sene önce bugün aramızdan ayrıldı. 1912 yılında Limni’de doğan Hayri Gür, 1930’lu yılların sonunda Trabzon’a Beden Eğitimi öğretmeni olarak atandı. Trabzon İdmangücü’nde futbol oynayan, aynı zamanda atletizmle de ilgilenen Gür, Trabzon’da pek çok genci sporla tanıştırdı. 8 Nisan 2010’da 98 yaşında aramızdan ayrılan Hayri Gür, Trabzonspor’un ilk teknik kadrosunda da yer aldı. Bu değerli spor insanını saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Hayri Gür trabzonspor
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