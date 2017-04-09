Adanaspor 1- 3 Çaykur Rizespor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında düşme hattındaki iki takım karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, konuk olduğu maçta Adanaspor'u 2-0 yenerek umut depoladı. Ev sahibi takım ligin dibine demir attı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri, puanını 23'e yükseltti. Akdeniz ekibi 20 puanla sonuncu sırada bulunuyor. Mavi yeşilli takım bir sonraki hafta, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Levent Şahin ve futbolcuları ise, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

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