Adanaspor 1- 3 Çaykur Rizespor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Adanaspor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta Serkan Çınar düdük çaldı. Maçtaki gol perdesini 5’te konuk ekip açtı. Kweuke’nin penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
68’de çok şık bir gol geldi. Saadane, yaklaşık 35 metreden kullandığı frikikte inanılmaz bir vuruşla rakip kaleciyi avladı ve farkı ikiye çıkardı: 0-2.
85’de farkı 3’e çıkaran sayı atıldı. Petrucci, Adanaspor savunmasından sıyrıldı ve sol ayağıyla kaleci Hayrullah’ı avlamayı başardı: 0-3. 90’da ev sahibi ekip son sözü söyledi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Gueye, farkı ikiye indirdi: 1-3. Başka gol sesi çıkmadı.
Ev sahibi takım ligin dibine demir attı. Hikmet Karaman’ın öğrencileri, puanını 23’e yükseltti. Akdeniz ekibi 20 puanla sonuncu sırada bulunuyor. Mavi yeşilli takım bir sonraki hafta, sahasında Başakşehir’i konuk edecek. Levent Şahin ve futbolcuları ise, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.