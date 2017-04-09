Advocaat’tan ilginç hareket! 90 dakika boyunca…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor maçında oyuncu değişikliği yapmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Akhisar Belediyespor’u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat’ın kararı dikkat çekti! Takımı üstün olmasına rağmen 90 dakika boyunca değişikliği yapmayan Hollandalı hoca, oyuncularını ısınmaya yollasa da ilk 11’den hiçbir oyuncuyu kenara çekmedi.

Süper Lig’de 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez bir takım hiç oyuncu değiştirmeden maçı tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Fabiano, Şener, İsmail, Neustadter, Ozan, Volkan Şen ve Sow yer alıyordu.