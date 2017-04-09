Batmayan Güneş!

Beşiktaş'ın deneyimli hocası şenol Güneş, 94 maça çıktı ve 57 galibiyet almayı başardı. Güneş, yüzde 60 galibiyet yüzdesi yakalarken Kartal rakip fileleri 180 kez sarstı.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in başarısı parmak ısırtıyor. Siyah-beyazlı takımda üst üste 2. lig şampiyonluğuna doğru koşan Güneş, iki sezonda 3 kulvarda 94 resmi maça çıktı. Deneyimli hoca, 57 galibiyet, 23 beraberlik, 14 mağlubiyetten oluşan bir seri yakaladı. Güneş, bu istikrarıyla yüzde 60'ı bulan bir galibiyet yüzdesi tutturdu, 94 maçta 180 kez rakip ağlar sarsıldı. Güneş, 4-3'lük tarihi maçın ardından şunları söyledi:

“Oyuncularımla gurur duyuyorum. 1-1'den sonra panikledik. Trabzonspor da iyi işler yaptı. Biz de çok hatalar yaptık. Böyle olursa Lyon maçı da çok zor olur. 3 gol yiyorsak geriye düşüyorsak işimiz daha zor olabilir. Biz daha uyumluyuz. Trabzonspor iyi yolda. Maç berabere bitseydi çok da üzülmezdim. Şans bize güldü ama burada puanımızı 61 yaptık.”

Talisca Messi`yi yakaladı Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bu sezon 4. kez duran toptan gol atarak önemli bir başarıya ulaştı. Resmi maçlarda 11. kez fileleri havalandıran Talisca, kariyer rekorunu egale etti. Talisca ayrıca ceza sahası dışından attığı gollerle Messi'yi de yakaladı. İlgili Haberi Oku

YANAL’A KARŞI 4-2

Şenol Güneş, daha önce Ersun Yanal'a 6 kez rakip olmuştu. 3 galibiyeti bulunan Güneş, dün bu sayıyı 4'e yükseltti. Yanal, 2 galibiyette kalırken, 1 maçta eşitlik bozuldu. Yanal Güneş'e karşı tek iç saha galibiyetini, Bursaspor'a karşı almıştı.