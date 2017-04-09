Beşiktaş, Rıdvan Akar ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, İletişim Direktörü Rıdvan Akar'la, Trabzonspor maçının ardından Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yüzünden yolları ayırdı.

Beşiktaş’ta İletişim Direktörü Rıdvan Akar’la yollarını ayırdı. Akar, 4-3’lük Trabzonspor galibiyeti sonrası attığı “Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz…” tweeti nedeniyle tepki toplamıştı. Kısa sürede paylaşılan bu tweet, Trabzonspor taraftarlarını oldukça kızdırdı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu da Rıdvan Akar’a oldukça sert tepki gösterdi. Sosyal medyada da Akar’a gelen tepkiler artınca Beşiktaş İletişim Sorumlusu Akar’dan ikinci bir mesaj geldi.

Rıdvan Akar, gelen tepkiler üzerine “Yeni stat deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim” dedi. Yaşanan tepkiler üzerine Beşiktaş Kulübü de resmi siteden açıklama yaparak Akar ile yollarına ayrıldığını duyurdu.

İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama:

“İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar’ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.

Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar’a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”