Beşiktaş’tan Quaresma için açıklama

Beşiktaş, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma hakkında resmi siteden açıklama yaptı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma’nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR’ı sonucu sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan oyuncumuz Ricardo Quaresma’nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR’ı sonucu sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edildi.

Futbolcumuz Ricardo Quaresma’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı” ifadeleri yer aldı.