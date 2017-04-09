Best Balıkesir pes etmiyor

Spor Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattında bulunan Best Balıkesir, son 5 maçta 3 galibiyet alarak kümede kalma yolunda umut tazeledi.

Gaziantep Basketbol ve Trabzonspor Medical Park’ı mağlup ettikten sonra son sıradaki Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i evinde 86-73 yenerek, son 5 haftaya moralli girdi. Toplam 6 galibiyete ulaşan Best Balıkesir, önümüzdeki hafta 7 galibiyetle düşme hattının tek basamak üzerinde kalan Muratbey Uşak’ı da deplasmanda yenerse kurtuluş meşalesini yakacak. Antrenör Hakan Demir, sezonun en kritik döneminde iyi bir motivasyon yakaladıklarını söyleyerek, “Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.