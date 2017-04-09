Cenk Tosun krallar gibi döndü

Beşiktaş'ı 4’te öne geçiren Cenk Tosun, 5 haftalık gol orucunu Trabzonspor karşısında bozdu. Ligin ilk devresinde 4 maçlık kötü bir seri yakalayan gurbetçi oyuncu, bunu yine Fırtına karşısında sonlandırmıştı.

Trabzonspor yolculuğu öncesinde, eşi Ece'nin babası Erol Akgürbüz'ün Almanya'da kalp krizinden vefat etmesiyle büyük üzüntü yaşayan Cenk Tosun, kayınpederini kaybetmenin acısına rağmen dünkü maçta forma giydi. 4. dakikada Trabzon ağlarını sarsıp deplasmanda takımını öne geçiren golü kaydeden tecrübeli forvet, “Bize yakışan futbolu oynadık. Final paslarını yapabilsek farka gidebilirdik” dedi.

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Cenk Tosun, ligin ilk 5 haftasında 5 kez ağları sarsarak sezona hızlı başlamıştı. Daha sonra 4 haftalık bir gol suskunluğuna giren tecrübeli futbolcu, bu kötü seriye Trabzon karşısında son vermişti. Ligde en son 21. hafta oynanan Akhisar Belediye maçında fileleri havalandıran Cenk, yaşadığı 5 haftalık gol orucunu yine bordo-mavililer karşısında bozdu. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Trabzon ağlarını 6 kez sarstı.