Çin Grand Prix’in kazananı Lewis Hamilton

2017 Formula 1 sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’ine ilk cepten başlayan Lewis Hamilton yarışı da ilk sırada tamamladı. Britanyalı pilot böylece şampiyona liderliğine de yükseldi.

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'ini Mercedes AMG Petronas'ın dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton kazandı. Yarışın başında iki kez güvenlik aracı piste girerken Hamilton birçok pilotun aksine pit-stop yapmadı. Bu tercihi ile pol pozisyonundan başladığı yarışta avantajını geliştiren Britanyalı, kariyerinin 54., bu sezonun ise ilk birinciliğine de Çin'de ulaşmış oldu.

Hamilton liderliğe yükseldi

Bu sonuçla Lewis Hamilton pilotlar sıralamasında puanını 43'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Ferrari pilotu Vettel de aynı puanla liderliği Hamilton'la paylaştı. Valtteri Bottas ise sıralamada puanını 23'e taşıdı. Takımlar sıralamasında ise Mercedes AMG Petronas da 66 puanla markalar sıralamasında liderliğe yükseldi.

Formula 1'de 2017 sezonunun üçüncü yarışı 16 Nisan 2017 tarihinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek. Bahreyn'de son üç sezonda Mercedes AMG Petronas'tan Nico Rosberg bir, Lewis Hamilton ise iki kez yarış zaferine ulaşmıştı.