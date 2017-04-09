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FENERBAHÇE
09 Nisan 2017 19:00
FENERBAHÇE
3 - 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR
MAÇ ÖZETİ
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Dick Advocaat neden oyuncu değiştirmediğini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Akhisar Belediyespor galibiyeti sonrasında konuştu.
21:419 Nisan 2017
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Dick Advocaat neden oyuncu değiştirmediğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Akhisar Belediyespor’u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, mücadeleyi yorumladı. Tecrübeli hoca neden oyuncu değiştirmediğini de açıkladı.

Hollandalı teknik adamın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Zorlu bir maçtı. Akhisar Belediyespor iyi organize olan bir takım. Topun arkasında iyi durmayı başardılar. Biz de iyi organizeydik. Konsantrasyonumuz yerindeydi. Rakibin nasıl oynayacağını biliyordum. Bizim hatamızı bekleyip kontra atakları arayacaklardı. 1-0’ı onlar attı, biraz da şanslıydık. Daha sonra golü biz onlara verdik. Galibiyeti bulan golleri de atmayı başardık. Akhisar’ın da hakkını vermem lazım.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

İnsanların şunu anlaması gerekiyor. Karşınızdaki rakip tüm risklerini almış durumda. Bu durumda hücum oyuncusu alamazsınız. Volkan’ı almayı düşündüğüm anda 2. golü bulduk. 1-1 devam etseydi oyuncu değiştirebilirdim.”

 

09 Nisan 2017 Advocaat`tan ilginç hareket! 90 dakika boyunca... Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor maçında oyuncu değişikliği yapmadı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 00:24 | 10.04.2017
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