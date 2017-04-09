Düdük çalmadan bitmez!

Lemi ÇELİK yazdı...

Trabzonspor seyircisinin vermiş olduğu coşku ve katkıyla iyi bir maç ortaya koydu. Oyunun kontrolü genelde Beşiktaş'taydı. Topu daha çok kontrol eden, kanatları daha iyi kullanan taraftı. Ama Beşiktaş belki de bu sezon ilk defa bu kadar kolay ve basit goller yedi. Okay ve Castillo'nun uzaktan golleri mükemmeldi ancak Oğuzhan ve Atiba bunları engellemeliydi. Beşiktaş, defansını fazladan geriye çekerek rakibin daha fazla şut atmasını sağladı.

Olcay Şahan eski takımına karşı şaşkın, durgun görüntüsüyle ruhunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Beşiktaş'ın etkisinden kurtulamamış gibiydi. Quaresma'nın çıkması siyah-beyazlıların yapacağı kanat akınları ve kontratakların daha etkin olmasını engelledi. Trabzonspor buna karşın mükemmel bir takım ruhu ortaya koyarak, muhteşem bir grup dinamiği sergileyerek sinerjisini sahaya yansıttı. Oyun ve taktik disiplini olarak da çok iyi ve olgunlaşmış bir görüntü ortaya koydular. Genç Okay ve Yusuf ile Uğur hem bordo-mavililer hem de milli takımın geleceği adına büyük kazanç. Trabzonspor'un oyun felsefesinde zaman zaman Jürgen Klopp'un Borussia Dortmund'unu kimi kez de Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini gördük. Sahanın her yerinde savaşan, şehrin kendine özgü futbolunu yansıtan Trabzon'u gördük. Ama Beşiktaş, Alman Milli Takımı'nın ‘Düdük çalmadan maç bitmez' mantığıyla son anda maçı kazandı. Sahanın en iyisi ise tribünleri dolduran müthiş Trabzonspor taraftarıydı.