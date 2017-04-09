Dursun Özbek: Galatasaray sadece bir spor kulübü değil

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’ın sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum kurumu olduğunu söyledi.

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Ankara-Eskişehir kara yolu 30. kilometrede Galatasaray Ormanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alana sahip olan Galatasaray Ormanı’nın açılışına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir ve AGS üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Çünkü Ankara'da Galatasaray Spor Kulübü’nün artık bir fidanı, bir ağacı olacak. Bir dikili dalım yok sözünün Ankara'da geçerli olmayacağı bir güne başlıyoruz. Yaklaşık 160'ın üzerinde üyemiz var, 40'ın üzerinde kongre üyemiz var. Yaklaşık 12 bin metrekare civarında bir arazi. Bu arazinin içerisinde binin üzerinde fidan dikme imkanımız olacak ve yıllar boyu bize emanet edilecek olan bu güzel yer sizlerin sayesinde yemyeşil ve çok güzel bir alana kavuşacak” ifadelerini kullandı.

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ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise sporun kalpten yapılan bir şey olduğunu vurgulayarak, “Eğer gönlünüzü vermediniz zaman hiçbir şeyde başarılı olamayacağınız gibi sporda da başarılı olamazsınız. Camianın Ankara'daki bu güzide topluluk da her fırsatta bir araya gelip, güçlerini birleştirip etkinliklerini sürdürüyorlar. Bu dünya bize emanet, gelecek nesillerin emaneti. Bugüne kadar çok hor kullandık. Artık bizim yükümüzü taşıyamaz hale geldi. Bu anlamda AGS'deki arkadaşlarımın düzenlemiş olduğu dünyamızın kurtuluşunda bir katkı sağlayacak bu faaliyette, ayrıca dünyamızı güzelleştirecek yeşili bize kazandırdıkları ve özendirdikleri için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Dursun Özbek: Galatasaray bir dünya markası olarak gelişmekte ve büyümekte

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurumu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray'da bunun her zaman öncülüğünü yapmıştır. Galatasaray bir dünya markası olarak gelişmekte ve büyümekte fakat Ankara'da çok kuvvetli değiliz. Ankara'daki faaliyetlerimizi biraz daha genişletmek, biraz daha etkili, kuvvetli olması yönünde Özgür kardeşimden bir çalışma istedim. İnşallah Ankara'daki Galatasaraylıların daha çok bir araya geldiği, bu tip etkinliklerin daha çok yapıldığı gelecek günleri de bize tevdi edecektir değerli başkanım”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Galatasaray Başkanı Özbek ile AGS yönetici ve üyeleri açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Başkan Özbek, Galatasaray Ormanı’na ilk fidanı dikti.