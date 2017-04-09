Erkan Sözeri: Play-off’u kovalıyoruz

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Dillendirmek istemesek de play-off ve ilk ikiyi kovalıyoruz” dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularına rakibin nasıl oynadığını anlatan Erkan Sözeri, “Dersimize iyi çalıştık. Oyuncularımıza 1 hafta rakibi ezberlettik. İç sahadaki ritmimiz devam ediyor. Gururlu ve mutluyuz. İç sahadaki ritmimiz devam ediyor. Dillendirmek istemesek de play-off ve ilk ikiyi kovalıyoruz” dedi.

“Güzel bir seviyedeyiz”

Deneyimli çalıştırıcı, pozisyon vermeyerek hedeflerine ulaştıklarını dile getirerek, “İlk yarıda oyunu tuttuk. İkinci yarıda hamlelerimiz yerinde oldu. Samet haftalardır gol kaçırıyordu ama oyuna alırken ‘Bu sefer olacak’ dedik. İç sahadaki yenilmezliğimiz devam ediyor. Güzel bir seviyeye geldik. Bunlar bizi gururlandırıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Bugün kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Gittiğimiz yol güzel bir yol. Bu yolun sonu aydınlık. İnşallah bu yolu selametle bitirip o gururu yaşarız” şeklinde konuştu.