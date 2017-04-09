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TRABZONSPOR
08 Nisan 2017 19:03
TRABZONSPOR
3 - 4
BEŞİKTAŞ
MAÇ ÖZETİ
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Ersun Yanal’ın Beşiktaş şanssızlığı

Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park Arena'da bu şansızlığını kıramadı.
11:539 Nisan 2017
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Ersun Yanal’ın Beşiktaş şanssızlığı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Medical Park Arena Stadyumu’nda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve bordo-mavililerin 4-3 kaybettiği maçta teknik direktör Ersun Yanal’da, Trabzonspor’un başında siyah-beyazlılara karşı olan şansızlığını kıramadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal’ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Yanal, dün oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın başında Beşiktaş’a karşı olan şansızlığını kırma şansını bir dahaki sezona erteledi.

08 Nisan 2017 Ersun Yanal: Üzgün değilim, futbol adına mutluyum Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor’un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

08.04.2017- Trabzonspor-Beşiktaş:3-4

05.11.2016 – Beşiktaş – Trabzonspor: 2-1

03.05.2015 – Trabzonspor – Beşiktaş: 0-2

07.12.2014 – Beşiktaş – Trabzonspor: 3-0

15.02.2009 – Beşiktaş – Trabzonspor: 1-1

11.11.2008 – Trabzonspor – Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)

14.09.2008 – Trabzonspor – Beşiktaş: 0-0

16.03.2008 – Beşiktaş – Trabzonspor: 3-0

Etiketler
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