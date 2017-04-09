Fenerbahçe 3-1 Akhisar Belediyespor / Maç Özeti

Fenerbahçe kritik haftada Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, sarı-lacivertliler gözünü Başakşehir-Galatasaray maçına çevirdi. Fenerbahçe 23 Nisan'da ise ezeli rakibi Galatasaray ile TT Arena'da karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanmayı başardı. Dick Advocaat ise 90 dakika boyunca hiç oyuncu değişikliği yapmadı.

Fenerbahçe Miguel Lopes (k.k), Josef de Souza ve Lens’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırırken, 50 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Akhisar Belediyespor ise 30 puanla 14. sırada haftayı tamamladı. Manisa temsilcisi tehlike hattının 7 puan üzerinde yer alıyor.

Fenerbahçe bu skorun ardından gözünü Başakşehir-Galatasaray maçına çevirirken, referandum nedeniyle boş geçilecek hafta sonrasında ezeli rakibiyle TT Arena’da karşılaşacak.

AKHİSAR’IN KİLİDİNİ KENDİ OYUNCUSU AÇTI!

Kadıköy’de 7 bin 550 taraftarın önünde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz bitecek derken, 44. dakikada gol geldi! Fenerbahçe’nin Lens’le sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte ters bir kafa vuruşu yapan Miguel Lopes kendi ağlarını sarstı: 1-0.

VOLKAN DMEİREL PENALTI YAPTI

50. dakikada Kjaer’in kaptırdığı top sonrası Cikalleshi hızla ceza sahasına girdi, bu sırada kalesini terk eden Volkan kendisini geçen Cikalleshi’yi formasından çekip düşürdü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vaz Te, Volkan’ı terse yatırdı ve maça denge getiren golü kaydetti: 1-1.

JOSEF YENİDEN ÜSTÜNLÜK

Dakikalar 60’ı gösterdiğinde ayağa paslar sonrası Van Persie ceza sahası dışından şutunu çekti, yerden giden topu önünde bulan Josef kale önünde boş durumda ağları sarstı: 2-1.

NOKTAYI LENS KOYDU

Maçın duraklama dakikasında Jeremain Lens maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Sağ taç çizgisi önünde topu çalan Jeremain Lens içeriye çok hızlı girdi ve sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla ağları sarstı: 3-1.

MAÇ KADROSU