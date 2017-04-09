Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, bugün konuk edeceği Akhisar Belediye’yi yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deplasmanda aldığı Kardemir Karabükspor galibiyetiyle Atiker Konyaspor yenilgisinin yaralarını saran Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Fabiano'yu kulübeye çekip Volkan Demirel'e şans vererek Kardemir Karabükspor kadrosundan sadece bir değişiklik yapacak. Kupada oynamayan Hasan Ali, Van der Wiel ve Van Persie yeniden 11'e dönecek, Sow ise yedek soyunacak.

Ligi 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Fenerbahçe, bu hedef için yarıştığı Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında yarın oynanacak maç öncesi Akhisar engelini kayıpsız geçmek istiyor.

FENERBAHÇE – AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Alper, Aatıf, Van Persie

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Aykut, Soner, Olcan, Özer, Ömer, Cikalleshi