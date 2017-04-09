Fenerbahçe, Banvit deplasmanında kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Banvit'i 86-75 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Banvit’i 86-75 mağlup etti. Maçtan sonra 200 kadar Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe yönetimini istifaya çağıran slogan attı.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikasında Fenerbahçe; Vesely, Sloukas ve Kalinic’in basketlerine Banvit; Orelik, Vidmar, Muric ile cevap verdi ve ilk 4 dakikaya Banvit 14-7 önde girdi. Hızlı geçen ilk periyodu Fenerbahçe Bogdanovic´in son saniye turnikesiyle 15-20 önde bitirdi.

İkinci periyoda da her iki ekip te karşılıklı basketlerle bir an önce skor farkını açmak için hızlı başladı. Hücumlarla skor üretmekte daha başarılı olan Fenerbahçe 12nci dakikaya Datome ile 18-27 önde girdi. 14’üncü dakikaya Muric’in turnike basketinden sonra (20-27) Fenerbahçe mola aldı. Mola sonrası Fenerbahçe Udoh´un basket fulleriyle skor farkını 10 sayıya çıkardı: (20-30). Son 5 dakikaya Vesely ile 20-36 önde geçen Fenerbahçe Banvit´in hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendirdi. Son hücumda Bogdanovic ve Orelık´in karşılıklı basketlerinden sonra Fenerbahçe soyunma odasına 28-46 önde gitti.

Üçüncü periyoda Fenerbahçe 18 sayılık farkın getirdiği rahatlıkla başladı. periyodun ilk basketleri Muric, Chappell ve hemen ardından Orelık dış atıştan Banvit´i rahatlattı: 35-46 Fenerbahçe periyodun ilk basketi Udoh ile 22. dakikada geldi. Banvit 27’nci dakikada Vidmar`ın smaç basketi salonu ayağa kaldırmaya yetti: 51-55. Bu dakikalarda sıkı markajdan kurtulan Theodore turnike basketi farkı 3 sayıya indirdi:53-57. Heyecanın doruğa ulaştığı üçüncü periyodu Banvit son hücumdan boş dönünce Fenerbahçe 55-62 önde bitirdi.

Final periyoduna Fenerbahçe pota boş kalan altında Udoh basketiyle başladı. Tolga dış atıştan 58-68, basketine Melih ayni güzellikle cevap verdi:58-67. Karşılaşmanın bitimine 5.50 dakika kala Banvit Orelık’le farkı yeniden 8 sayıya indirdi:61-69. Son 2 dakikasında kontrollü oyunuyla Banvit´e fazla skor imkânı vermeyen Fenerbahçe zevkli ve heyecanlı geçen karşılamadan 75-86 galip gelerek ayrıldı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen

Banvit: Doğukan, Muric 10, Kulig 2 , Tolga 3, Emir, Orelik 29, Metehan, Merthan, Vidmar 14, Chappell 10, Furkan, Theodore 7

Fenerbahçe: Barış, Udoh 16, Melih 9, Bogdanovic 18, Sloukas 5, Egehan, Berk, Vesely 11, Kalinic 4, Ali 10, Ahmet, Datome 13

1. Periyot: 15-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 28-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-62 (Fenerbahçe lehine)

5 faul alan: 35.66 Kalinic, 37.77 Vesely (Fenerbahçe)