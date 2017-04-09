Fenerbahçe böylesini hiç yaşamamıştı!

Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı tribünlerini yine boş bıraktı. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de bu sezon ilk kez bu kadar az seyirciyle oynadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında Fenerbahçe’nin Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup ettiği maçta tribünler yine boş kaldı. Bu sezon taraftarlarını tribüne çekmeyi bir türlü başaramayan Fenerbahçe’yi 55 bin kişilik Ülker Stadı’nda sadece 7.549 biletli seyirci takip etti.

Bu sayı, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin 2016/17 sezonunda ligde ulaştıkları en düşük seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti. Konuk Akhisar Belediyespor’un da 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu. Advocaat`tan ilginç hareket! 90 dakika boyunca... Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor maçında oyuncu değişikliği yapmadı. İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE’NİN İÇ SAHA SEYİRCİ KARNESİ:

Fenerbahçe 3-3 Kayserispor (11 bin 413)

Fenerbahçe 0-1 Bursaspor (22 bin 335)

Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor (15 bin 047)

Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor (18 bin 903)

Fenerbahçe 5-0 Karabükspor (14 bin 283)

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (44 bin 754)

Fenerbahçe 0-0 Beşiktaş (43 bin 209)

Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği (7 bin 946)

Fenerbahçe 2-2 Adanaspor (10 bin 236)

Fenerbahçe 1-0 Başakşehir (22 bin 598)

Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa (12 bin 107)

Fenerbahçe 1-0 Osmanlıspor (12 bin 153)

Fenerbahçe 2-3 Atiker Konyaspor (9 bin 311)